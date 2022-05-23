شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراحل للتنظيف.. 10 دقائق لتركيب خيمة التطهير الكيميائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت صحة محافظة الأحساء، عن آلية عمل خيمة التطهير الكيميائي، لإزالة التلوث الناجم عن التعرض للمواد الكيميائية، مشيرة إلى أن الخيمة يتم تركيبها خلال وقت قياسي، لا يتجاوز 10 دقائق، وتتسع لمريض واحد.

حماية المنشآت

وأوضحت صحة المحافظة لـ (اليوم)، أن خيمة التطهير المتنقلة، يتم استخدامها حرصا على سلامة المصابين، والطواقم الطبية، والعاملين، وحماية المنشآت الصحية من التعرض للتلوث، حالة حدوث تسرب كيميائي. وبينت أن الخيمة تستخدم، بعد منطقة الفرز، إذ يتم أولا فرز المصابين، ثم نقلهم إلى الخيمة، لتتم عملية التطهير قبل نقل المصاب إلى المستشفى.

آلية التطهير

وعن كيفية التطهير والمواد المستخدمة في التطهير، أوضحت صحة المحافظة، أنه يتم تطهير المصاب داخل الخيمة على عدة مراحل، الأولى تشمل التخلص من جميع ملابس المصاب الملوثة، ثم تطهيره باستخدام الماء والصابون، وأخيرا ارتداء المصاب لملابس جديدة، قبل تقديم الخدمات الطبية.

أبرز الملوثات

وبينت أن أبرز الملوثات الكيميائية تشمل المبيدات الحشرية، والمطهرات ومنتجات التنظيف، والأسمدة الكيميائية، وغاز ثاني أكسيد الكربون، والنيتروجين، والكبريت، والرصاص.

الملوثات تشمل المبيدات وغاز ثاني أكسيد الكربون والكبريت