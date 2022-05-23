شكرا لقرائتكم خبر عن ثلثها بالشرقية.. 3637 جولة للمواصفات على المصانع في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 2317 جولة توعوية و1320 رقابية، على المصانع، بمختلف مناطق المملكة خلال عام 2021.

اللائحة الفنية

وأوضح رئيس قسم تتبع المنتجات بفرع الهيئة في المنطقة الشرقية عبدالمحسن السلطان، خلال الملتقى الدولي للقياس 2022م، تحت شعار «القياس في العصر الرقمي» والذي أقيم برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة د. ماجد القصبي أن الجولات التوعوية، هدفت لتوضيح تفاصيل اللائحة الفنية، وآلية تسجيل المنتجات، في منصة سابر، وإصدار شهادات المطابقة، فيما هدفت الجولات الرقابية، لمتابعة منتجات كفاءة الطاقة، وتطبيق اللوائح الفنية، وتضمنت سحب عينات وإرسالها للمختبرات ذات الاختصاص، والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات واللوائح السعودية.

التزام المصانع

وأضاف «السلطان» إن نصيب الشرقية، من الجولات وصل إلى 30 %، كونها تزخر بالمصانع، مشيرا إلى التزام عدد كبير من المنشآت الصناعية بالمنطقة، بالاشتراطات واللوائح السعودية، فيما يتم منح المصانع المخالفة فرصة للتصحيح، وأبرز الملاحظات تمثلت في عدم تسجيل المنتجات بمنصة سابر.

تتبع المنتجات

وبين أن منصة سابر، الذراع الفنية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تهدف لأتمتة عمليات تتبع المنتجات والعمليات الفنية، إذ تتيح للمواد المستوردة والمحلية، تسجيل شهادات المطابقة بشكل إلكتروني. وقال: إن هناك 43 لائحة فنية في الهيئة تستهدف 5 قطاعات، هي الميكانيكا، وتشغيل البناء، والكهرباء، والكيمياء، والغزل والنسيج، وتطبيق اللوائح على المصنعين والمستوردين، يؤدي إلى رفع مستوى مطابقة المنتجات.

التحول الرقمي

من جهته، بين نائب مدير المركز الوطني للقياس والمعايرة ومدير إدارة القياسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة م. ناصر القحطاني أن الشهادة الرقمية للمعايرة، مثل خارطة الطريق للتحول الرقمي الكامل، مشيرا إلى أن المخرجات توائم التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وذكر أن الشهادة تهدف للحد من الخطأ البشري، وهي اختيارية لطالب الخدمة، وتعد أول شهادة تصدر إلكترونيا من بداية الطلب حتى إصدارها، وإرسالها لطالب الخدمة.