شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل «قوارب النزهة العائمة» في كورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل
ويتكون مشروع القوارب العائمة الذي أصبح متاحا أمام الزوار والمتنزهين، من قوارب صممت على شكل غرف فندقية، ويتسع القارب الواحد لعشرة أشخاص، وتم البدء بتشغيل القوارب البالغ عددها قاربين، تمهيدا للتوسع بعددها مستقبلا.
ويأتي إطلاق مثل هذه المشاريع امتدادا لمجموعة المشاريع والمبادرات التي أطلقتها أمانة الشرقية، والتي تستهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية في محافظة الخبر، ضمن جهود الأمانة الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص، وتعزيز مفهوم جودة الحياة.
وتعمل أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع فرق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبالشراكة مع فرق الوزارات الأخرى، وهيئة تطوير المنطقة، وبرنامج جودة الحياة واتحاد الرياضات، بالإضافة إلى شركة أرامكو السعودية، وبقية القطاعات لتعزيز التنمية بالشرقية والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة.
ودعت أمانة الشرقية عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية «فرص» والتواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.