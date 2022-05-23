شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل «قوارب النزهة العائمة» في كورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، على محتويات مشروع قوارب النزهة العائمة، الواقع بكورنيش محافظة الخبر، والذي دشنه، أمس الأول، بنموذج التأجير المؤقت «الموسمي»، والذي يُعد أحد المشاريع الداعمة للسياحة بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات م. حمدان العرادي، ورئيس بلدية محافظة الخبر م. مشعل الحربي.

ويتكون مشروع القوارب العائمة الذي أصبح متاحا أمام الزوار والمتنزهين، من قوارب صممت على شكل غرف فندقية، ويتسع القارب الواحد لعشرة أشخاص، وتم البدء بتشغيل القوارب البالغ عددها قاربين، تمهيدا للتوسع بعددها مستقبلا.

ويأتي إطلاق مثل هذه المشاريع امتدادا لمجموعة المشاريع والمبادرات التي أطلقتها أمانة الشرقية، والتي تستهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية في محافظة الخبر، ضمن جهود الأمانة الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص، وتعزيز مفهوم جودة الحياة.

وتعمل أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع فرق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبالشراكة مع فرق الوزارات الأخرى، وهيئة تطوير المنطقة، وبرنامج جودة الحياة واتحاد الرياضات، بالإضافة إلى شركة أرامكو السعودية، وبقية القطاعات لتعزيز التنمية بالشرقية والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة.

ودعت أمانة الشرقية عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية «فرص» والتواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.