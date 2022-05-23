شكرا لقرائتكم خبر عن خفض تكاليف التحاليل غير اللازمة بـ«تخصصي العيون» 56 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم قسم المختبر التابع لمستشفى العيون التخصصي بالظهران، مشروعا لرفع الكفاءة التشغيلية للمختبرات، بهدف خفض نسبة التحاليل المخبرية غير اللازمة لمرضى جراحة العيون، بعد ملاحظة ارتفاع نسبتها خلال شهر يناير من عام 2020م إلى 91 %.

وقالت إدارة المستشفى، إنه تم خفض نسبة التحاليل غير اللازمة في شهر مارس 2022م إلى 11 %، التي تؤدي إلى زيادة التكلفة المالية وهدر المحاليل والكواشف المخبرية، مضيفة إن قسم حساب التكاليف بتجمع الشرقية الصحي ترجم نتائج المشروع إلى قيمة مادية، وتبين انخفاض التكلفة المادية بنسبة 56 %.

وأوضحت الإدارة أنه تمت دراسة الآلية المتبعة لطلب التحاليل بعد تكوين فريق طبي مختص من أقسام المختبر، وأطباء جراحة العيون، والباطنة، والأطفال، والتخدير؛ لتحديد قائمة التحاليل اللازمة للمريض، بناء على العمر والحالة الصحية، وباتباع الخطط الاسترشادية العالمية، التي تستهدف سلامة المريض خلال رحلته العلاجية، مع الالتزام بقائمة التحاليل التي تشمل صورة الدم، وتحليل أنيميا الخلايا المنجلية.