شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور لتدريب منسوبي «التعليم» على إدارة الأزمات والكوارث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك عدد من منسوبي ومنسوبات إدارة الأمن والسلامة بتعليم الشرقية، في برنامج «إدارة الأزمات والكوارث»، الذي استضافته إدارة تعليم الشرقية، ونظمته هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالشراكة مع الدفاع المدني، بهدف المساهمة في نشر الوعي بالكوارث المتوقع حدوثها، والتدريب على جوانب الأمن من الأخطار المحيطة، وصولا لتعلم مبادئ الإسعافات الأولية للحالات الطارئة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، الحرص على تفعيل الخطوط العريضة والتوجيهات التي ترسم ملامحها وزارة التعليم، خاصة فيما يتعلق بتهيئة السبل الكفيلة بخلق بيئة مدرسية آمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومعلميهم والتي يؤكد على تبنيها دائما مدير عام تعليم المنطقة د. سامي العتيبي، بما يسهم في تجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكل عام ومواكبة التطوير المستمر لبرامج الأمن والسلامة المدرسية التي تتبناها وزارة التعليم، تماشيا مع الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة «أعزها الله» لقطاع التعليم.

ولفت إلى حزمة من المحاور التي تأتي في سياق البرنامج بشقيه النظري والعملي والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام خُصص يوم في البرنامج للدفاع المدني ويومان للهلال الأحمر، وذلك بالوقوف على ثلاثة محاور رئيسية انطلاقا من محور إدارة الأزمات والكوارث، السلامة من الحرائق، وصولا لمحور الإسعافات الأولية.