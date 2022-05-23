شكرا لقرائتكم خبر عن 105 مشاريع لطلاب المتوسطة والثانوية ضمن «فكرة الإبداعي 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت أعداد العارضين بمعرض «فكرة الإبداعي 2022»، الذي أطلقته إدارة تعليم الشرقية، أمس، في كلية الأصالة بالدمام ولمدة ثلاثة أيام، 105 مشاريع مقدمة من طلاب المنطقة الشرقية من المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن المعرض شهد تنوعًا علميًا كبيرًا، وكثافة في أعداد وحجم المشاركات النوعية؛ للوصول ببرنامج فكرة الإبداعي للأهداف الرئيسة، مشيرًا إلى أن المعرض يعد إحدى مبادرات التحسين في تعليم المنطقة الشرقية، التي تسهم في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030، والتحول إلى مجتمع معرفي مبدع.

وأضاف: نسعى لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقل الباحث العلمي، وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العلمية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي لتحقيق التنمية العلمية والمعرفية المستدامة.

وبين أن برنامج فكرة الإبداعي يشمل معرضا للمنتجات الطلابية، وعددا من أوراق العمل والفعاليات المصاحبة، بهدف إثراء وتأهيل أبنائنا الموهوبين والمبدعين، لافتًا إلى أن من أهم مخرجات البرنامج تجويد مخرجات الطلبة، والمنتجات الإبداعية القائمة على البحث العلمي، والابتكار للطلبة الموهوبين في المنطقة الشرقية، واستدعاء قدراتهم الإبداعية، وتحسين البيئة التنافسية الفاعلة التي تشبع اهتمام ورغبات الموهوبين من أبناء الوطن، بالإضافة إلى تنمية روح الإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب في جميع المجالات العلمية والتقنية.

وأفاد بأن المعرض استهدف المجتازين للمرحلة الأولى من تصفيات مكاتب التعليم من المرحلتين المتوسطة والثانوية بمجموعة الفعاليات وأوراق العمل لرفع مستوى الجودة بطرق علمية وبحثية بالإضافة إلى برنامج المحاكاة الذي يشمل مشاركة طلاب المنطقة الشرقية الفائزين في «إنتل آيسف 2021»، لدعم زملائهم الموهوبين والمبدعين في مجالات البحث العلمي والابتكار.