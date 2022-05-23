شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: دعم القيادة اللا محدود وراء تميز الطلاب السعوديين عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تميز أبناء هذه البلاد على مستوى العالم، معبرًا عن سعادته بتميز الطلاب السعوديين في المحافل العالمية نتيجة الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة بالتعليم والابتكار.

تهنئة الفائزين

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بديوان الإمارة، أمس، الطلاب الفائزين بعدة جوائز في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2022»، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وعددهم 7 طلاب وطالبات من أبناء الشرقية، وهنَّأ سموه الطلاب السعوديين الفائزين في المعرض بعدد 22 جائزة وخص سموه بالتهنئة الفائزين من الشرقية.

دعم الموهوبين

وأضاف سموه: إن دعم قادة هذه البلاد للموهوبين في كافة المجالات أثمر عن تصنيف المملكة بمراكز متقدمة في خدمة ودعم الموهوبين ورعاية الابتكار، وما حققه أخيرًا أبناء وبنات المملكة في محفل دولي وعالمي أمر مشرَّف للجميع.

الطلاب الفائزون

يُذكر أن الطلاب الفائزين من المنطقة الشرقية هم: «عبدالله الغامدي، دانة العيثان، تهاني أحمد، أحمد بحيصي، مريم الباقي، لمار الكاكا، عبدالله الحمادات».

مراكز متقدمة

من ناحيته، قال مدير عام التعليم د. سامي العتيبي: حصل الطلاب على 22 جائزة في «إنتل آيسف 2022»، وحقق طلاب وطالبات تعليم الشرقية والأحساء مراكز متقدمة في المسابقة، فقد حصل الطالب عبدالله الغامدي على المركز الأول في مجال الطاقة، وكذلك جائزة العالم الشاب، كما حققت الطالبة دانة العيثان من تعليم الأحساء المركز الأول في مجال الكيمياء وحصل الطالب أحمد بحيصي على المركز الثالث في مجال علم النبات وحصل الطالب عبدالله الحمادات على المركز الثالث في مجال الطاقة.

وأضاف: حصلت الطالبة لمار الكاكا على المركز الرابع في مجال علوم الأرض والطالبة تهاني فضل أحمد حققت المركز الثالث في مجال علم المواد، ونافس كافة الطلاب المرشحين على مراكز متقدمة في المنافسة الدولية، رافعًا الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه للتعليم بالمنطقة.

معرض عالمي

وألقى الطالب عبدالله عبدالعزيز الغامدي الحاصل على المركز الأول في مجال الطاقة كلمة قال فيها: يسعدني ويشرِّفني أن أقف نيابة عن زملائي الأبطال للحديث لكم عما أنجزه المنتخب السعودي وأبناء المنطقة الشرقية في أكبر معرض علمي عالمي للعلوم والهندسة للمرحلة ما قبل الجامعية «آيسف 2022» فعقب وصول المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة، بدأ التحضير المستمر المكثف للمشاركة في المعرض، وجمع المنتخب المكون من 35 طالبًا، 13 ابنًا من أبناء الشرقية، والذين شاركوا ونافسوا دون كلل ولا ملل أكثر من 1700 طالب من 65 دولة حول العالم.

أعلى تشريف

وأضاف: حصل المنتخب السعودي على أعلى تشريف له في تاريخ مسابقة آيسف، وهي 22 جائزة كبرى أو خاصة، كان أكثر من نصفها لأبناء الشرقية، وحل المنتخب السعودي في المركز الثاني على مستوى العالم في عدد الجوائز، متجاوزًا بذلك دولًا كالصين واليابان وكوريا وجميع دول أوروبا، وجميع دول أمريكا الجنوبية.

العالم الشاب

وتابع: وليس هذا فحسب، فقد حصل أحد أبناء المملكة والمنطقة الشرقية على جائزة العالم الشاب، والتي تحصل عليها المملكة كأول دولة من دول الشرق الأوسط في تاريخ المسابقة الذي يمتد لأكثر من 60 سنة.

دعم وتوجيه

وقدَّم الغامدي الشكر لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة، كما شكر مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ومركز الموهوبين بتعليم الشرقية على دعمهم وإشرافهم المستمر.

أبحاث علمية

يُشار إلى أن «آيسف 2022»، هو معرض علمي عالمي مرموق أقيم في ولاية جورجيا الأمريكية في الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري، ويُعدّ من أكبر المعارض العلمية الدولية التي تقام سنويًا، ويُبادر عدد كبير من المبتكرين من عدد كبير من الدول للمشاركة في هذا المعرض، ويُتيح للمشاركين فرصة المنافسة في مجال الأبحاث العلمية لمرحلة ما قبل الدراسة الجامعية، إذ يستقبل المعرض ما يقارب 1800 مشارك من أكثر من 75 دولة حول العالم.