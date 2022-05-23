شكرا لقرائتكم خبر عن حلول مبتكرة تعالج 3 تحديات في رحلة الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت ندوة افتراضية بعنوان «تحدي العمرة»، عبر منصة الابتكار المفتوح، أهم الحلول المطروحة لمعالجة تحديات رحلة الحج والعمرة، في مساراتها الثلاثة: «الخدمات الأساسية، الخدمات الإثرائية، التجربة الرقمية»، وأشار المشاركون في الندوة، إلى تقديم حلول مبتكرة تتحول إلى مشاريع ريادية، تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

خدمات الإعاشة

وأوضح فريق وزارة الحج والعمرة، والذي ضم كلًا من أحمد المحمودي، ومريم قطب، ومروج باعشن، خلال الندوة التي قدمها محمد الهاشمي، أن تحدي خدمات الإعاشة يشمل تنوع الأذواق، وصعوبة توصيل الطعام إلى بعض المناطق، وقلة الأفكار الإبداعية في إيجاد خيارات متنوعة، أما المجال الثاني «الخدمات الميدانية»، والتي تعنى بكل ما يتعلق بعملية استقبال وتوديع الحاج والمعتمر ومرافقتهما أثناء تأديتهما النسك، وإرشادهما خلال الرحلة، ومتابعة إجراءاتهما، والثالث: «إدارة الحشود»، ويشمل 5 تحديات: القدرة على تحديد عدد الباصات المطلوب لكل موسم، وتحديد الطاقة الاستيعابية للمشاعر، ومتابعة الباصات والفرق أثناء عمليات التنقل، وتوقع وتحديد المناطق الحمراء «المتزاحمة» بشكل آلي، والتنبؤ مسبقا بمناطق الاختناق، وإمكانات التدخل السريع في حالات الطوارئ.

الترجمة والإعاشة

وبيَّن الفريق أن تحدي المسار الثاني في الخدمات الإثرائية يشمل 3 مجالات، الأول: «خدمات الترجمة»، والثاني: «الخدمات السياحية»، من خلال قلة عدد الفعاليات الثقافية والتراثية والجولات السياحية الداخلية، وعدم وجود برامج ثقافية أو مرئية بالحافلات أثناء الرحلة، وقلة البرامج والفعاليات الثقافية للحاج والمعتمر داخل المشاعر المقدسة، أما المجال الثالث في مسار الخدمات الإثرائية فيشمل «حاضنات الأطفال»، وتتمثل أهم تحدياته في توفير حاضنات لأطفال الحجاج والمعتمرين أثناء تأديتهم النسك، وتضمينها ببرامج ترفيهية وتعليمية بإشراف تربويين مختصين، وذلك طوال الرحلة من مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.

التجربة الرقمية

وأوضح الفريق أن المسار الثالث؛ وهو «خدمات التجربة الرقمية»، يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات الأساسية والإضافية التي تقدم له، ابتداء من تقديم خدمات استقباله وانتهاء بتوديعه، مرورًا بجميع مراحل الرحلة، بالإضافة إلى توظيف إنترنت الأشياء لتحسين تجربة ضيوف الرحمن على مدار رحلتهم، وتقديم خدمات مصرفية، وحلول أنظمة مدفوعات متنوعة لخدمة ضيوف الرحمن، منها توفير خيارات متنوعة لخاصية الشراء عن طريق الشبكة النقدية، أو السحب النقدي، ومعالجة انخفاض عدد محلات الصرافة في المنطقة المركزية، ومعالجة حالات ضياع الأموال، ومعالجة حمل الحجاج والمعتمرين مبالغ ضخمة، وتسهيل التعاقدات والحوالات المالية للتعاقدات.

الحلول والأفكار

وأكدت الندوة أن معايير تقييم الحلول والأفكار في كل من المسارات، مبنية على معايير محددة، تقيس جوانب عديد للفكرة، وتتمحور حول معالجة التحديات، وقابلية الفكرة للتنفيذ، ووصولها لأرض الواقع، والوضوح، والإبداع في طرح الحل، وتركيز الفكرة على الرفع من مستوى رضا ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم، واعتماد الفكرة على التقنية التي ستساعد في قابلية تنفيذها واندماجها بمنظومة الحج والعمرة.