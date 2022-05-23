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.. ويترأس اجتماع مجلس المنطقة غدا

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الدمام - شريف احمد - يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، جلسة الدورة الثانية من الفترة السابعة للعام المالي «1443-1444هـ/2022م» لمجلس المنطقة الشرقية، غدًا الثلاثاء 23/ 10/ 1443هـ الموافق 24/ 5/ 2022م في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا في قاعة اجتماعات المجلس بمبنى الإمارة.

وقال أمين عام مجلس المنطقة الشرقية م. بندر بن إبراهيم السبيعي: إنه سيتم في هذه الجلسة استعراض المواضيع، التي تمت دراستها من قبل اللجان التابعة لمجلس المنطقة والتوصيات التي خرجت بها.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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