شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويترأس اجتماع مجلس المنطقة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، جلسة الدورة الثانية من الفترة السابعة للعام المالي «1443-1444هـ/2022م» لمجلس المنطقة الشرقية، غدًا الثلاثاء 23/ 10/ 1443هـ الموافق 24/ 5/ 2022م في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا في قاعة اجتماعات المجلس بمبنى الإمارة.

وقال أمين عام مجلس المنطقة الشرقية م. بندر بن إبراهيم السبيعي: إنه سيتم في هذه الجلسة استعراض المواضيع، التي تمت دراستها من قبل اللجان التابعة لمجلس المنطقة والتوصيات التي خرجت بها.