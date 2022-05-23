شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 4.3 ألف طن من النفايات الصلبة في عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة عسير خلال شهري أبريل ومايو أعمال تحسين المشهد الحضاري، شملت رفع النفايات الصلبة وإعادة تأهيل الجسور ورفع المركبات التالفة.

وأوضح مدير إدارة النظافة بالأمانة م. محمد سبران أنه تمت إعادة تأهيل نحو 4376 م2 من جسور المشاة، ورفع 748 طنًا من مخلفات البناء والهدم، كما تم رفع نحو 4400 طن من النفايات الصلبة، وتمت إزالة 28 مركبة مهملة، فيما نفذت سلسلة من الإجراءات التي تمثلت في تكثيف فرق الكنس اليدوي، ومضاعفة عمليات الالتقاط التي تجاوزت ما تم التقاطه نحو 125 طنًا، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية التي غطت نحو 864 كم.

وأشار إلى أن أعمال النظافة استهدفت أيضًا الشوارع والحدائق وجسور المشاة والميادين العامة والأنفاق في كافة المحاور الرئيسية بالمدينة، إلى جانب غسيل وصيانة نحو 322 حاوية.