شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء يستعرض دور جودة الحياة في تعزيز التعايش بسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظٌم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في المدينة المنورة، مؤخرًا، لقاءً حواريًّا بعنوان «دور جودة الحياة في تعزيز التعايش بسلام».

واستضاف اللقاء، الذي جاء بمناسبة اليوم الدولي «للعيش معًا في سلام»، كلًّا من عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، د. محمود الحربي، والكاتبة والروائية أماني حافظ، وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها، مبادرة جودة الحياة والأثر المستدام للمبادرة في تحقيق التعايش بسلام، ودورها الثقافي في تحقيق السلام وحماية النسيج المجتمعي.

واستعرض د. محمود الحربي مبادرة جودة الحياة بين الثقافة والسلوك المجتمعي، مبينًا أن الأبعاد المهمة لهذا التمكين أصبحت ضرورة لتحسين جودة الحياة وتعايش كافة أطياف المجتمع، لافتًا إلى أن المدينة المنورة تمتلك أكبر إرث تاريخي وثقافي؛ مما جعل لها قصب السبق في التعايش مستدلًا بوثيقة المدينة المنورة، مما يمكنها لأن تصبح نموذجًا عالميًّا يمكن أن يُحتذى به.

فيما ألقت أماني حافظ الضوء على التطور في المشهد الثقافي ودور مبادرة جودة الحياة وإسهاماتها في المحافظة على التعايش والسلام، وأهمية دور الكُتاب والمفكرين وقادة الرأي في إثراء هذا المشهد، وقالت: المدينة المنورة تزخر بأروع صور التعايش من خلال خدمة ضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي القادمين من مختلف الثقافات والأطياف.

ويأتي اللقاء استمرارًا لمبادرات المركز الرامية لنشر الحوار وقيمه عبر الأعمال الثقافية، والفنية ومناقشة موضوعات الحوار التي تعزّز الوحدة الوطنية، وضمن إستراتيجيته في التفاعل مع الأيام العالمية.