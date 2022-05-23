شكرا لقرائتكم خبر عن شركات أمريكية تطلع على آليات تيسير أنشطتها بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ورشة عمل توعوية للشركات الأمريكية المقيمة في المملكة، التي تخضع للأنظمة الضريبية السارية، وذلك بحضور عدد من المختصين في السفارة الأمريكية بمدينة الرياض.

تناولت الورشة التي عُقِدت في المقر الرئيس للهيئة، دور مدير العلاقة في دعم المكلفين من خلال متابعة ومعالجة حالاتهم، إضافة إلى دوره في تعزيز التوعية بالإجراءات والمبادرات، التي تُقدمها الهيئة. كما استعرضت الهيئة خلال الورشة نظام تسعير المعاملات في المملكة وآلية تقديم المستندات الخاصة بالنظام، إلى جانب مناقشة إجراءات حالات الفحص والاعتراضات والتسوية منذ فتح الحالة وحتى إقفالها، بالإضافة إلى إجراءات التحصيل وتقديم القرارات التفسيرية مع بيان حقوق المكلفين في هذا الشأن.