شكرا لقرائتكم خبر عن «الوقف الصحي» يقدم خدماته العلاجية لـ 4720 مستفيدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدَّمت منصة شفاء التابعة لصندوق الوقف الصحي خدماتها العلاجية لأكثر من 4720 مستفيداً في أكثر من 15 تخصصاً طبياً بالتعاون مع عدد الجمعيات الصحية الأهلية في أنحاء المملكة، وبمبلغ تبرعات تجاوز الـ 119 مليون ريال.

ويهدف الصندوق من خلال منصّة شفاء إلى تخفيف معاناة المرضى المحتاجين؛ وإيجاد قناة سهلة وموثوقة للمجتمع لتقديم تبرعاتهم ومساندة مَن ليست لديهم أهلية علاج داخل المملكة للوصول للخدمة العلاجية، بالإضافة إلى تمكين الجمعيات الصحية الأهلية من المساهمة في علاج المرضى بكافة أنحاء المملكة وحسب تخصصاتها.

ومنصّة شفاء الأولى الوطنية المتخصصة بالعلاج الخيري؛ أطلقها الصندوق لإيجاد قناة تستوعب رغبة المجتمع في مساعدة الآخرين، وتتميز بسرعة الاستجابة للشرائح الأكثر حاجة للخدمة العلاجية، ويمكن زيارة موقع المنصّة الإلكتروني على الرابط: https://shefa.sa/ ومتابعة الحالات التي بحاجة للإحسان والمساهمة في علاجها حسب ظروفها الصحية المعروضة.