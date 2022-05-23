شكرا لقرائتكم خبر عن «العلاج البيولوجي» ينهي معاناة مريضة من مرض روماتيزمي نادر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن فريق طبي متخصص في أمراض الروماتيزم، بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، من إنهاء معاناة مريضة بعد تشخيصها بمرض نادر يطلق عليه (ورم الحُبيبي اليُوزيني) Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis.

واستقبلت المريضة في طوارئ المستشفى، حيث كانت تعاني من ضيق متزايد في النفس، مع سعال دموي ونزيف دموي بولي متكرر، منعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وقد أظهرت الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة وجود نزيف رئوي حاد.

وقرَّر الفريق الطبي على الفور تنويم المريضة بشكل عاجل بقسم العناية المركزة، وبعد استكمال الفحوصات والأشعة اتضح إصابتها بمرض الورم الحبيبي اليوزيني، المصحوب بالتهاب الأوعية الدموية الصغيرة، وهو مرض روماتيزمي نادر يصيب الجهاز التنفسي، وقد يمتد ليصيب الجهاز البولي وأجهزة أخرى، وقام الكادر الطبي المكون من أطباء الروماتيزم والعناية المركزة، باستخدام العلاج البيولوجي والمضادات الحيوية، وبعدها غادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.