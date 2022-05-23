شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «حق الله» التوعوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، أمس، بديوان الرئاسة حملة (حق الله) التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة لتعظيم قدر التوحيد وتعزيزه في المجتمع.

وقال الرئيس العام، في كلمته خلال الإطلاق، إن هذه الحملة هي التاسعة من حملات الرئاسة العامة التوعوية المباركة التي أطلقتها إيماناً منها بواجباتها ومسؤولياتها ومهامها، لتحقيق رسالتها وتحصيل مقاصدها وأهدافها، مضيفًا: تأتي هذه الحملة المباركة لتعظيم حق الله -جل وعلا- وبيان حقه -سبحانه وتعالى- على خلقه، وأن هذا الحق من أعظم الواجبات المتحتمات على المكلفين، وأن تعظيم الربِّ «جلَّ جلاله» من أعظم المقاصد لخلقِ الإنسان.

وأوضح د. السند، أن هذه الحملة رسالة تطلقها الرئاسة العامة لبيان أن من أعظم رسائل التوعية والتوجيه وبيان الحق للخلق هو أن يعظموا ربهم -جل وعلا- فيعرفوا حقَّه سبحانه، وحق الله هو توحيد الله.

وأضاف إن هذه الحملة المباركة تأتي برسالة وهي رسالة الرسل، عليهم الصلاة والسلام، ومن بعدهم من ورثة الأنبياء والرسل وهم الدعاة والعلماء الذين ساروا على المنهج القويم، والرئاسة العامة تنتهج هذا المنهج القويم وفق ما قامت عليه هذه الدولة المباركة، برعاية ودعم وتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله-.

وتمتد الحملة لـ6 أشهر وتستهدف الرئاسة خلالها المجتمع بكافة شرائحه، ومنسوبي الرئاسة العامة والجهات الحكومية وغير الحكومية، عبر برامج متنوعة، من النشر الإعلامي والإلكتروني ووسائل التوعية الذكية، وغيرها من البرامج التي تبيّن (حق الله).