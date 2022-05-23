شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة في «المدينة الطبية» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن توافر وظائف شاغرة لديها في المدينة الطبية الأكاديمية (AMC - IAU) على برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة د. طفيل اليوسف، أن التقديم سيكون من خلال موقع الجامعة الإلكتروني من اليوم الإثنين؛ حتى الأحد 28/ 10/ 1443هـ، مشيرًا إلى أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط، مع الحصول على الحد الأدنى للمؤهلات، والتصنيف المهني للوظائف الصحية، وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة، واجتياز الاختبار، والمقابلة الشخصية، والفحص الطبي لجميع الوظائف.

وأكد أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف، الاطلاع على الشروط المطلوبة من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.