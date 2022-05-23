الدوري الإنجليزي.. صلاح وسون يتقاسمان جائزة الهداف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، التي يتم منحها كأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير

وتساوى صلاح مع سون بـ23 هدفاً لكل منهما في البطولة خلال الموسم الجاري، ليتقاسما الجائزة، التي حصل عليها (الفرعون المصري) للمرة الثالثة في مسيرته بالملاعب الإنجليزية

وأحرز صلاح هدفاً خلال فوز ليفربول 3-1 على وولفرهامبتون ضيفه، في حين سجل سون هدفين خلال الفوز الكاسح لتوتنهام 5-0، على نورويتش سيتي مضيفه

وتوج صلاح بالجائزة للمرة الأولى موسم 2017-2018 بعدما سجل 32 هدفاً في البطولة آنذاك، ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف خلال موسم واحد بنظام البطولة الذي يضم 20 فريقاً

كما فاز صلاح بالجائزة للمرة الثانية في الموسم التالي، حينما تقاسمها مع السنغالي ساديو ماني، زميله في ليفربول، والجابوني بيير ايميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال السابق برصيد 22 هدفا لكل منهم

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وأصبح صلاح، ثالث لاعب يتوج بالجائزة للمرة الثالثة، بعد النجمين الإنجليزيين هاري كين وآلان شيرر، علماً بأنه أول لاعب من ليفربول يحقق هذا الإنجاز

ومازال النجم الفرنسي تيري هنري، نجم أرسنال المعتزل، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تتويجاً بالجائزة، بعدما حصل عليها 4 مرات. تكبير