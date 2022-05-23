محمد بن مسعود - الدمام - نقابة أطباء الأسنان تقيم دورة تدريبية في التقنيات الحديثة بالشراكة مع جامعة الجند

نظمت نقابة أطباء الأسنان اليمنيين بمحافظة تعز بالشراكة مع جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، دورة تدريبية تحت شعار التقنيات الحديثة، والتي قدمها المدرب الأستاذ أسامة الباروت.

وتحمل الدورة عنوان (Arts of Layering Techniques Course) حيث تستمر لمدة يومين، برعاية شركة CENDRES + METAUX .

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وتركز العمل اليوم على خطوات بناء خزف الأسنان على قبعة الزيركون المخروطية بأحدث أجهزة CAD CAM ، حيث تم تدريب المشاركين على بناء خزف الزيركون على سن Upper Central القاطع الأمامي العلوي، في معامل الجامعة.

وتأتي هذه الدورة استعداداً لانطلاق أعمال الملتقى العلمي الرابع لطب الفم والأسنان، الذي تحتضنه محافظة تعز وينطلق بعد يومين، حيث حضر تدشين الدورة د. عادل الأديمي، رئيس قسم طب الأسنان بجامعة تعز، والدكتور مشتاق القباطي، رئيس نقابة أطباء الأسنان في تعز. https://just.edu.ye/