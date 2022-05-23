فيوتشر يفوز على المصري وبيراميدز يخسر أمام الاتحاد في الدوري المصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض خسر فريق بيراميدز أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر, بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 39 نقطة في وصافة جدول الدوري.

وفي منافسات الجولة ذاتها حقق فريق فيوتشر فوزاً صعباً على مضيفه فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية ، ليرفع فيوتشر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع, فيما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

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