29 مستشفى سعوديا بين الأفضل في العالم 2022 - #عاجل

جاء 29 مستشفى سعوديا ضمن القائمة السنوية لأفضل المستشفيات في العالم، والتي تصدرها مجلة «نيوزويك» الأمريكية لأفضل المستشفيات في العالم لعام 2022، وضمت 2200 مستشفى من 27 دولة حول العالم، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ33 مستشفى.

ودخلت السعودية والإمارات وكولومبيا القائمة للمرة الأولى، والتي تضم كلا من: (الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والبرازيل، وكندا، والهند، وأستراليا، والمكسيك، وهولندا، والنمسا، وتايلاند، وسويسرا، والسويد، وبلجيكا، وفنلندا، والنرويج، والدنمارك، وسنغافورة).

وتم استطلاع آراء أكثر من 80 ألف خبير من حول العالم؛ بما فيهم أطباء ومديرو مستشفيات والعاملون في مجال الصحة، كما تم استخدام البيانات المتاحة للجمهور من آراء المرضى.

واعتمد التصنيف على عدة مؤشرات منها الأداء الطبي في المستشفيات والبيانات المتعلقة بجودة العلاج، وتدابير النظافة، وسلامة المرضى، وبيانات عن عدد المرضى لكل طبيب وكل مريض.

المستشفيات الـ 29

القطاع العام

01 مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 92.02% - الرياض

02 مدينة الملك عبدالعزيز الطبية 86.62% - الرياض

03 مدينة الملك عبدالله الطبية 84.64% - مكة المكرمة

04 مدينة الملك فهد الطبية 84.23% - الرياض

05 مدينة الملك سعود الطبية 83.98% - الرياض

06 مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 83.01% - جدة

07 مدينة الملك عبدالعزيز الطبية 76.62% - جدة

08 مستشفى الملك خالد الجامعي 74.00% - الرياض

09 مستشفى الملك فهد 73.59% - جدة

10 مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية 72.81% - الرياض

11 مجمع الملك عبدالله الطبي 72.01% - جدة

12 مستشفى الملك سلمان 71.68% - الرياض

13 مستشفى جامعة الملك عبد العزيز 71.55% - جدة

14 مستشفى الملك عبدالعزيز 71.25% - جدة

15 مستشفى جامعة الملك عبد العزيز 70.64% - الرياض

16 مستشفى جامعة الملك عبدالله بن عبد العزيز 70.30% - الرياض

القطاع الخاص

01 مستشفى الدكتور سليمان فقيه 83.33% - جدة

02 المركز الطبي الدولي 76.91% - جدة

03 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مستشفى العريان 76.01% - الرياض

04 مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 75.55% - الظهران

05 مستشفى السعودي الألماني 75.13% - جدة

06 مستشفى الدكتور سليمان الحبيب 72.06% - الخبر

07 مستشفى المواساة 71.75% - الدمام

08 مستشفى السعودي الألماني 71.23% - الدمام

القطاع العسكري

1 مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية 81.21% - الرياض

2 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة 74.31% - جدة

3 مجمع الملك فهد الطبي العسكري 73.32% - الظهران

4 مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية 72.64% - الظهران

5 برنامج مستشفى قوى الأمن 70.59% - الرياض

أفضل 10 مستشفيات سعودية في القائمة

01 مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث- الرياض

02 مدينة الملك عبدالعزيز الطبية- الرياض

03 مدينة الملك عبدالله الطبية- مكة المكرمة

04 مدينة الملك فهد الطبية- الرياض

05 مدينة الملك سعود الطبية- الرياض

06 مستشفى الدكتور سليمان فقيه- جدة

07 مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث- جدة

08 مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية- الرياض

09 المركز الطبي الدولي- جدة

10 مدينة الملك عبدالعزيز الطبية- جدة