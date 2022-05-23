استكمال ازدواج الرياض - خريص

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية استكمال تنفيذ ازدواج طريق الرياض/ خريص بإجمالي أطوال يبلغ 69 كم، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على طريق النظيم /خريص بمنطقة الرياض بإجمالي أطوال يبلغ 21.1 كم في كلا الاتجاهين، إضافةً لإنشاء تقاطع لتسهيل الحركة ورفع مستوى السلامة مع طريق الصيرفي مع تطوير طريق خريص بإجمالي أطوال يبلغ 7.35 كم، وذلك ضمن جهودها الرامية لتحسين جودة الطريق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لقاصديه، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات عليه.

واستخدمت في تنفيذ الأعمال 4 فرادات إسفلتية، و12 رصاصة متنوعة، كما بلغت كمية الإسفلت المنفذ 416.6 ألف طن.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على استكمال جميع مشاريعها بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ وتسلمها.