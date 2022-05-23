انطلاق مؤتمر الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

ويشهد المعرض العديد من ورش العمل، بحضور عدد من المتحدثين و المختصين، لمناقشة أبرز الابتكارات والإنجازات التقنية، والمتعلقة بالاتصالات وإنترنت الأشياء، والتطبيقات العملية في مختلف مناحي الحياة، ومن خلال تلك الجلسات والورش سيتمكن المهتمون والحضور من العمل علي تطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
كما يعمل المعرض علي تقديم العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية، التي تعد من ضمن رؤية المملكة 2030، من استقطاب وتطوير المواهب السعودية، إضافة إلي تنوع مصادر الدخل في المملكة.
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