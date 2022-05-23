خطر يتربص بزوار القصر التاريخي بنجران

معالجة الخلل
من جهتها أعلنت شركة الكهرباء الوطنية اهتمامها بالموضوع واعدة بمعالجة الخلل في أسرع وقت مقدمة الشكر للجميع بالاهتمام بدواعي السلامة، مطالبة بتزويدها بتفاصيل الموقع وإحداثياته عبر (الخرائط). مع رقم الجوال عبر (الرسائل الخاصة)، واعدة بإصلاح المشكلة.
إقبال كبير
وطالب مواطنون الجهات المسؤولة بسرعة التدخل ومعالجة الوضع وإقفال وتغطية المحولات والعدادات والأسلاك البالغة الخطورة بإحكام وبأسرع وقت حيث يشهد الموقع إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح والمتسوقين.
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