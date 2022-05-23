خطر يتربص بزوار القصر التاريخي بنجران

تشكل عددًا من المحولات الكهربائية الضغط الغالي الضخمة المكشوفة ومجموعة من العدادات والأسلاك الكهربائية دون غطاء بجانب قصر الإمارة التاريخي بأبا السعود بمنطقة نجران، خطورة بالغة على المارة من مرتادي السوق وزوار القصر التاريخي والأطفال القريبة منازلهم من الموقع فأبوابها مكسورة وملقاة على الأرض برغم أنها بقيت على حالها لفترة طويلة.

معالجة الخلل

من جهتها أعلنت شركة الكهرباء الوطنية اهتمامها بالموضوع واعدة بمعالجة الخلل في أسرع وقت مقدمة الشكر للجميع بالاهتمام بدواعي السلامة، مطالبة بتزويدها بتفاصيل الموقع وإحداثياته عبر (الخرائط). مع رقم الجوال عبر (الرسائل الخاصة)، واعدة بإصلاح المشكلة.

إقبال كبير

وطالب مواطنون الجهات المسؤولة بسرعة التدخل ومعالجة الوضع وإقفال وتغطية المحولات والعدادات والأسلاك البالغة الخطورة بإحكام وبأسرع وقت حيث يشهد الموقع إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح والمتسوقين.