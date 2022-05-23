شكرا لقرائتكم خبر عن "موسم جدة" يستقطب السياح والزوار بكرنفال من الفرح بطابع عالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل موسم جدة 2022؛ استقطاب المزيد من السياح والزوار بكرنفال من الفرح والترفيه بطابع عالمي، مركزا على البرامج المتنوعة، والعروض المشوقة، والتجارب العالمية الجديدة؛ وذلك في 9 مناطق للفعاليات.

وتشهد هذه المناطق 2800 فعالية ترفيهية، وثقافية، وفنية، وسياحية مختلفة؛ متعددة الخيارات، وملبية لكافة الرغبات والأذواق، واستقطابها للعديد من الزوار والسياح من خارج المملكة؛ حيث تتوزع الفعاليات على عدة مناطق في مدينة جدة التي تتميز بإطلالتها البديعة على ساحل البحر الأحمر، وسط إقبالٍ لافت من الزوار عليها نفدت معه تذاكر العديد من الفعاليات اليومية.

وتجد الأسر وأطفالهم في "جدة بيير" وجهاً جديداً للترفيه عبر أكثر من 39 لعبة ترفيهية تناسب كافة الأعمار؛ وتعد جدة بيير أكبر مدينة ألعاب متنقلة على ساحل البحر الأحمر، كما تشهد منطقة سيتي ووك إقامة فعاليات متنوعة في 9 مواقع بعضها تقام لأول مرة على مستوى المنطقة، حيث استقطبت "سيتي ووك" نجوم المانجا وعشاق الأنيمي العالمية في أول مدينة أنيمي من نوعها في العالم، إلى جانب فعاليات وبرامج عديدة جذبت الآلاف من الزوار خلال الأيام الماضية.

وفي "جدة سوبردوم" المخصصة للمعارض؛ شهد الموسم إقامة مهرجان الصيف للألعاب الذي قدم لزواره ألعاباً تعرض لأول مرة وسط أجواء كرنفالية من الفرح والمتعة للصغار؛ كما حظيت منطقة "جدة التاريخية" وسط المدينة بإقبال لافتٍ من السياح والزوار الأجانب الذين تستهويهم عراقة المكان وعبق التراث للاطلاع على التنوع الثقافي والحضاري الذي تتميز به المنطقة.

كما يجد السياح في منطقة "نادي جدة لليخوت" مكاناً مميزاً لعشاق البحر وتجارب المطاعم العالمية والأجواء البحرية الفاخرة، بينما تشهد عروض "سيرك دو سوليه" المثيرة إقبالاً متزايداً من زوار جدة وعشاق السيرك، التي تعرض يومياً مجموعة من الفقرات المشوقة يقدمها عارضون عالميون من عدة دول.

وتستقطب "جدة جنغل" العديد من عشاق الطبيعة والأدغال والحيوانات البرية والطيور؛ حيث يجدون أنفسهم بين أكثر من 1000 نوع من الحيوانات؛ يتجاوز بعضها عمره 150 عاما، ونحو 200 نوع من الطيور النادرة، كما تتيح جنغل لزوارها تجربة الغابة والسفاري والعديد من التجارب الأخرى المشوقة.

وتحولت "حديقة الأمير ماجد" الحديقة الأكبر من نوعها في جدة، لملتقى للثقافات العالمية، حيث تقام فيها نهاية كل أسبوع فعاليات تجسد ثقافات الدول وحضاراتها العريقة؛ لتنقل الزائر في رحلة مميزة وتجربة مختلفة لهذه الدول، بينما تستهوي زوار جدة منطقة "جدة آرت بروميناد" المطلة على الواجهة البحرية بفعالياتها وعروضها اليومية المتنوعة ومطاعمها الفاخرة.

وتتزين مناطق فعاليات موسم جدة كل يوم بعروض الألعاب النارية، وتكامل الخدمات ودقة التنظيم، إضافة إلى تنوع الفعاليات، وكثير من البرامج، والمعارض، والمسرحيات، والحفلات الغنائية التي يقدمها الموسم؛ لترسم كرنفالاً من الفرح جعل جدة وجهة دائمة للسياحة العالمية.