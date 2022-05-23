استئصال كيس عدري من كبد مريض بطول 14 سم في الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

نجحت صحة الباحة في استئصال كيس عدري “مائي” من كبد مريض في العقد الثالث من العمر، بطول 14 سم بدون الحاجة إلى إجراء فتح جراحي في بطن المريض.

وتم اكتشاف حالة المريض بعد ذهابه إلى المستشفى بسبب معاناته من صفار في الوجه والجسد وآلام في أعلى البطن من الجهة اليمنى، وبعد إجراء الفحوصات تبين أنه يعاني من كيس عدري “مائي” في الفص الأيسر من الكبد يشمل الفص الثاني والثالث ويصل طول قطره 14 سنتيمتر.

وبعد اكتمال الفحوصات وتشخيص المريض، ونظرًا لوجود صفار وبسبب اتصال هذا الكيس بالقناة الصفراوية اليسرى تم عمل منظار للقنوات الصفراوية وتركيب دعامة مما أدى إلى تحسن في صفار المريض ورجوع علامات الكبد إلى العلامات الطبيعية وتم منحه مضاد للطفيليات لمدة شهرين.

وتحسنت حالة المريض وتراجعت نسبة الصفار وبدأت الآلام أن تختفي وبعد مرور شهرين من العلاج، تم إجراء عملية جراحية للمرض من خلال المنظار دون الحاجة إلى إجراء فتح جراحي لبطن المريض، وتم استئصال الكيس العدري بنجاح، وبالفعل تحسن المريض في اليوم التالي للعملية وتم خروجه في اليوم الثالث من العملية، ومراجعته في العيادة وتقييمه مرة أخرى وكان بصحة جيدة، وسعيدًا باختفاء الآلام والأعراض.