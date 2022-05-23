هل سنشهد عودة فرض الكمامة والإجراءات الاحترازية بسبب جدري القرود؟.. استشاري يُجيب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدكتور علي الدماس، استشاري الباطنية والصدرية، عن أبرز الأعراض التي تظهر على الإنسان حال إصابته بجدري القرود، مشيرا إلى أن الطفح، والحمى والصدع، أهم المؤشرات على الإصابة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض” أنه من المستبعد جدا، أن يتم فرض الإجراءات القاسية التي شاهدناها مع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه على الجميع أن يكونوا على استعداد وحذر.

وشدد على أهمية النظافة الشخصية في مواجهة الأمراض والأوبئة بشكل عام، داعيا إلى غسل اليدين باستمرار، وتبليغ الجهات الصحية المختصة حال ظهور أعراض المرض.