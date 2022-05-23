اخبار الخليج – تسجيل حالتي وفاة بكورونا و574 إصابة جديدة وتعافي 665

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4283 في يوم الأحد 22 مايو 2022، وأظهرت تسجيل 574 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 665 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 575470، وأعلن عن حالتي وفاة واحدة.
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 4419 حالة، منها 17 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و 4 حالات في العناية المركزة.
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