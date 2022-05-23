اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يهنئ الشيخ ناصر بن حمد لنيله لقب مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة تتويج سموه بلقب بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة لمسافة 160 كم، كما هنأ فرسان الفريق الملكي على ما حققه من نتائج المتميزة في سباقات البطولة التي أقيمت في ايطاليا.

وأشاد سعادته بأن هذا الإنجاز البحريني جاء بفضل من الله ودعم مستمر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، وهو يمثل إضافة جديدة في سجل إنجازات المملكة الرياضية المشرفة على صعيد رياضة الفروسية وسباقات الخيل، والذي يعكس المستوى المتميز لسموه والفريق الملكي خلال مجريات السباقات وما يحظى به من سمعة عالمية لافته ومكانة مشرفة، جعلت من اسم مملكة البحرين اسما بارزا على خارطة رياضة سباقات القدرة.

متمنيا التوفيق في البطولات القادمة للفريق الملكي بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.