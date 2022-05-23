اخبار الخليج – الشيخ عيسى بن سلمان يهنئ الشيخ ناصر بن حمد بنيله لقب بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بمناسبة تتويج سموه بلقب بطولة (مونتل سينو) الدولية لسباقات القدرة لمسافة 160 كم، وماحققه فرسان الفريق الملكي من نتائج متقدمة في سباقات البطولة.

وأشاد سموه بما تحظى به الرياضة البحرينية وبخاصة رياضة الفروسية وسباق الخيل من دعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي عزز من موقعها الريادي إقليمياً وعالمياً، منوهاً باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برياضة الفروسية وسباق الخيل مما أسهم في تطورها وتقدمها وتحقيقها للإنجازات المشرفة.

كما أشاد سموه بالإنجازات العالمية التي يحققها الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مما عزز من مكانة مملكة البحرين في رياضة الفروسية والخيل على المستويين الإقليمي والعالمي، وهي إنجازات محل فخر واعتزاز جميع أبناء البحرين وتدفع لمزيد من البذل والعطاء لرفع اسم المملكة في المحافل الرياضية، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والنجاح.