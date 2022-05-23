اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية يهنئ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية سمو اللواء ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة حصول سموه على المركز الأول في سباق 160 كم في بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة، وما حققه فرسان الفريق الملكي من نتائج مشرفة في مختلف سباقات البطولة التي أقيمت في إيطاليا، والتي تجسد ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من مستويات متميزة بفضل ما تحظى به من رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفي ظل الدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأكد مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية أن هذا الإنجاز الرياضي العالمي الرفيع ليعزز سجل سموه الحافل بالإنجازات في مختلف المحافل الرياضية الدولية ويرسخ المكانة العالية التي وصلت إليها الرياضة البحرينية بفضل جهود سموه الدؤوبة والمتواصلة في النهوض والارتقاء بالحركة الرياضية والشبابية بمملكة البحرين ورفع رايتها في البطولات المختلفة.