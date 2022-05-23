اخبار الخليج – المستشار بونجمة يهنئ الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة تتويج سموه بلقب بطولة «مونتل سينو» الدولية لسباقات القدرة

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بخالص التهاني والتبريكات الى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بمناسبة تتويج سموه بلقب بطولة (مونتل سينو) الدولية لسباقات القدرة لمسافة 160 كم، وماحققه فرسان الفريق الملكي من نتائج متقدمة ومشرفة خلال البطولة.

وأكد المستشار بونجمة أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في المجالات الرياضية، وما وصلت إليه الرياضة الوطنية من مستويات متقدمة، جاءت بفضل رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

معربا عن عظيم فخره وامتنانه بما حققه الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد بما يسهم في تعزيز مكانة البحرين إقليميا و عالميا في رياضة سباق القدرة؛ ومثمنا الدور الجلي لسموه في تطوير وتنمية القطاع الرياضي ودعم الشباب البحريني بشكل عام و رياضة سباقات القدرة بشكل خاص وماحققته من انجازات مشرفة على كافة الاصعدة.