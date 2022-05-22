محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استعرض الحساب التوعوي التابع لوزارة الصحة على موقع تويتر “عش بصحة”، دلالات أرقام قياسات ضغط الدم.

وأوضح أن المستويات الطبيعية لضغط الدم تكون أقل من 120 لضغط الدم الانقباضي، وأقل من 80 لضغط الدم الانبساطي، فيما تتراوح أرقام مرحلة ما قبل المرضي بين 120 – 139 لضغط الدم الانقباضي ومن 80 – 89 للانبساطي.

وأضافت أن وصول أرقام ضغط الدم الانقباضي إلى ما بين 140 – 159، والانبساطي إلى ما بين 90 – 99، يشير إلى ارتفاع ضغط الدم، أما في حال وصول الانقباضي إلى أكثر من 160، والانبساطي إلى أكثر من 100، فإن ذلك يشير إلى ارتفاع شديد بضغط الدم.