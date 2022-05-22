اخبار الخليج – بالصور.. مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية تحتفي بتخريج الفوج الثالث عشر من طلبتها

محمد بن مسعود - الدمام - سعود كانو: افتتاح فرع جديد للمدرسة بمنطقة ديار المحرق

تحت رعاية سعود بن عبد العزيز كانو، أقامت مدرسة عبد الرحمن كانو الدولية احتفالا بمناسبة تخريج الفوج الثالث عشر من طلبتها، والذين بلغ عددهم أكثر من 132 طالبا وطالبة، بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية وعدد من المدعوين وأولياء أمور الخريجين.

تضمن الحفل كلمة رئيس مجلس إدارة المدرسة سعود عبد العزيز كانو، وكلمة لمديرة المدرسة كيت موسكاوا، كما ألقى الطالبين المتفوقون بالفوج كلمتين باللغتين العربية والإنجليزية، وقد هنأ رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة جميع الخريجين على تفوقهم ونجاحهم، وبعدها تم تسليم الطلبة شهادات تخرجهم، مع تمنيات الجميع للخريجين بالتوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وفي هذا الصدد قال سعود بن عبدالعزيز كانو، رئيس مجلس إدارة المدرسة «اليوم نحتفل هذا المساء بالفوج الثالث عشر من طلاب هذه المدرسة العريقة، التي قدمت للوطن كوادر متميزة بفضل تميزها في أداء رسالتها الأكاديمية والتي خرجت ما يزيد: 1643 طالباً، ونحن نحتفل اليوم بتخريج: 132 منهم هذا المساء».

وأكد: «سعينا أن نقدم لمملكة البحرين من خلال هذه المدرسة تعليماً متميزاً، وأكاديميين يفخر بهم الوطن، لذا أنشأنا مدرسة ثانية تحت مسمى مدرسة عبدالرحمن كانو ديار والتي تأتي إكمالا لرؤية المؤسس الراحل عبد الرحمن بن جاسم كانو -رحمه الله-. وليصبح رافداً مهم يرفد الوطن. بالعلم والقيم والمعرفة محافظين على ما أوصى به المؤسس الراحل وستنطلق المدرسة الجديدة -بإذن الله- في مطلع العام الدراسي القادم 2023/2022 في منطقة ديار المحرق».

بدورها قالت مديرة المدرسة، كيت موسكاوا: «تعتبر مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية من المدارس الخاصة التي شقت طريقها لتمكين الشباب البحريني من خلال برامجها الدراسية المميزة التي تمكن الطلبة من خلالها تعزيز مهاراتهم التعليمية، كما وحرصت المدرسة على إعداد جيل متمكن ومؤهل لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث إن المناهج الدراسية التي قدمتها المدرسة كان لها دور كبير في رفد مملكة البحرين بأفضل الخريجين والخريجات».