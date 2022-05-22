اخبار دوليه – على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.. الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي بوزير الاقتصاد في سلطنة عُمان

محمد بن مسعود - الدمام - التقى معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد في سلطنة عُمان، اليوم الأحد الموافق 22 مايو 2022م، وذلك على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات أبرزها، بحث سبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول مجلس التعاون في كافة المجالات المتعلقة بالاقتصاد، ولا سيما أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي بما يسهم في تعزيز نمو اقتصاد دول مجلس التعاون، ودفع مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم.