محمد بن مسعود - الدمام - فيما بدأت الترتيبات لتشكيل الحكومة الجديدة في دولة الكويت وتكليف رئيس الوزراء لها اليوم من خلال بعض الاجتماعات الجانبية التي كانت تمهد أرضية تشكيل الحكومة المقبلة، أكد مصدر حكومي مطلع خروج من 5 إلى 7 وزراء من التشكيلة الحكومية الحالية، مضيفا أن هناك اجتماعات ماراثونية بدأت أمس الأحد من أجل طرح الأسماء للحكومة المقبلة.
وأوضح المصدر أنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على أسماء النواب المنتخبين داخل التشكيلة المقبلة، إلا أن هناك أكثر من نائب محلل، مضيفا أن هناك فكرة طرحت بأن تكون الجلسات التي ستعد في الفترة المقبلة جلسة خاصة واحدة سيتم تحديدها فور تشكيل الحكومة، كما أن تسمية رئيس الحكومة ستكون خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – الكويت.. خروج 5 إلى 7 وزراء من تشكيلة الحكومة الحالية.. ولم يتم الاتفاق على النائب المحلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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