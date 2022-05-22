عدسات لاصقة «ذكية» تعالج الغلوكوما ذاتيًا

محمد بن مسعود - الدمام - ابتكر علماء صينيون عدسات لاصقة «ذكية» يمكنها تتبع الدواء، ذاتيًا، وتوزيعه في العين وفقًا لجدول زمني. وتشير مجلة «نايتشر كوميونكيشنز»، إلى أن هذه العدسات تراقب تغيّر الضغط داخل العين وعلى ضوء ذلك تطلق الدواء الذي بمساعدة تيار ضعيف يتوغل في مقلة العين ويخفض الضغط، حسب «روسيا اليوم». وبالطبع هناك العديد من الحلول لعلاج أمراض العيون. ولكن لأول مرة يتمكن العلماء من جعل العدسات اللاصقة حساسة بهذه الدرجة لتغير الضغط داخل العين وعلاجه.

والغلوكوما (الزرق) مرض خطير جدًا، فالضغط داخل العين يمكن أن يتغير عدة مرات خلال النهار بسبب الإجهاد وكمية السوائل في الجسم والتمارين الرياضية وفترات النهار، ما يخلق صعوبةً في تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب.

ويمكن أن تساعد العدسات اللاصقة على علاج هذا المرض. إذا كانت حساسة لتغير الضغط داخل العين، ما يمنع فقدان البصر. فقد اختبر الباحثون العدسات اللاصقة المبتكرة على الخنازير والأرانب، واتضح أنها ذات حساسية عالية يمكنها تحديد جرعة الدواء اللازمة.