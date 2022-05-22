خنزير بري يزور صالون تجميل!

محمد بن مسعود - الدمام - تجول خنزير بري داخل صالون تجميل في مدينة كراكوف البولندية وهو ما أثار حالة من الذعر بين الموظفين والزبائن الذين فروا وأغلقوا الباب خلفهم.
ونقل موقع «تي في إن 24» الإخباري البولندي يوم السبت عن الشرطة وموظفي المنفذ قولهم إن الحيوان، مكتمل النمو، دمر الصالون. وتمكن رجال الإطفاء والمتخصصون في إنقاذ الحيوانات وطبيب بيطري في النهاية من الإمساك بالخنزير ونقله إلى مكان آمن خارج حدود المدينة.
وقال متحدث باسم شرطة المدينة لاحقًا إنه في حين أن فترة هياج الخنزير القصيرة والنشطة تسببت في أضرار جسيمة للممتلكات، إلا أنه لم يصب أي شخص أو حيوان بأذى.
وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المارة أن الخنزير بدا وهو يحاول الفرار من الصالون سريعا، ولكن الباب كان مغلقا ومحاصرًا برجال الإنقاذ.
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