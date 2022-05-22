النيابة تتحفّظ على الفنان مصطفى هريدي

محمد بن مسعود - الدمام - قررت النيابة العامة المصرية حجز الفنان مصطفى هريدي مدة 24 ساعة، عقب حادث التصادم المتهم فيه، وتحفظت عليه داخل مستشفى الشيخ زايد، لحين ورود التقرير الطبي الخاص بتحليل تعاطي المواد المخدرة وحالته الصحية وقت الحادث، فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وذلك مع تعيين حراسة مشددة عليه.

واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين في حادث التصادم المتهم فيه مصطفى هريدي، لحين عرضه على النيابة صباح اليوم وسط حراسة أمنية.

وتعود الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإصابة أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبيّن لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وبيّن التقرير الطبي إصابة كل من عبدالله محمد بكسر في الجمجمة، وعبدالله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر بكسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، بينما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة، إذ يتم التحقيق معه بسرايا النيابة.