استشارية أمرض معدية تكشف عن أصعب شيء في الإصابة بـ جدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - قالت استشارية أمراض معدية، اليوم، إن أغلب الحالات التي تصاب بجدري القروج تشفى من نفسها، مشيرة إلى أن أصعب ما في هذا الفيروس هو أن فترة الشفاء طويلة.
وأوضحت فير تصريحات لـ “الإخبارية” أن جدري القرود مرض معدٍ، ولذا يجب على أي شخص تظهر عليه الأعراض أن يعزل نفسه فورا.
وبينت أنه مع تضخم الغدد اللمفاوية، يظهر الطفح الجلدي على الوجه، ثم إلى باقي الجسم، ولا يمكن أن نقول أن الشفاء قد اقترب إلا بتحول الطفح إلى قشور.
وأكدت أن المملكة على استعداد لمواجهة هذا المرض، من خلال إجراءات استباقية تم اتخاذها خلال الأيام الماضية.
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