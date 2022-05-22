احتفاء بتخريج المبتعثين في ولايتي ميرلاند وفيرجينيا والعاصمة واشنطن

أَقَامَتِ الأنديةُ الطلابيةُ السعودية ُ في ولايتي ميرلاند وفيرجينيا وواشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية،-برعاية الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة ممثلة في إدارة الشؤون الثقافية مساء أمس السبت- حفلَ تخريج للطلبة المبتعثين في ولايتي ميرلاند وفيرجينيا وواشنطن العاصمة .

وأعرب مساعد الملحق الثقافي بالولايات المتحدة الأمريكية للشؤون الدراسية الدكتور عبدالقادر العيدروس، في كلمته خلال الحفل، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفاء بتخريج هذه الدفعة من المتبعثين والمبتعثات، مشيراً إلى أن دوت الخليج يسعد بأبنائه وينتظر عطاءاتهم بعد التخرج؛ليسهموا في دفع عجلة النهضة في البلاد، مقدماً التهنئة لجميع الخريجين والخريجات على نجاحهم في مسيرتهم التعليمية.

وأكَّدَ أن الملحقية الثقافية تنطلق من توجيهات القيادة الرشيدة في الحرص على صناعة مستقبل الطلاب والطالبات المتحصِّن بالعلم والمعرفة، الأمر الذي دفع الملحقية لتتمكن من تأدية برامجها الثقافية والإشرافية المتطورة التي تتواكب مع رؤية المملكة (2030).

وتضمَّنَ الحفلُ المعدُّ بهذه المناسبة، عرضاً مرئياً ، ثم انطلاق مسيرة الخريجين لاستلام شهادات التخرج.

من جهته،أكَّدَ رئيس الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية في الولايات المتحدة عبدالكريم العبثاني أن الشؤون الثقافية بالملحقية، تسعى في المقام الأول ليكون المبتعث السعودي خير سفيرٍ لبلده، وأن يترك أثراً إيجابياً في بلد الابتعاث، سواء في تصرفاته أم في تعامله مع الآخرين وتعاونه مع المسؤولين، مشيراً إلى أن الأندية الطلابية السعودية في بلد الابتعاث تسهم بدورها في تعزيز دور المبتعث؛ليعكس صورةً مشرِّفةً ومشرِقةً عن بلده، مشيداً بإصرار الخريجين وتجاوزهم كل التحديات التي مروا بها خلال فترة دراستهم،لاسيما مع ما يواجهه العالم من تحديات في ظل انتشار جائحة كورونا.