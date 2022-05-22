وصول التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة إلى الرياض

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" برفقة والديهما، قادمًا من محافظة عدن -عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي وبمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية - حيث نُقلَ التوأمُ فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛لدراسة حالتها، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما. من جهته،قدَّمَ حذيفةُ بن عبد الله نعمان والد التوأم شكره الجزيل للمملكة حكومة وشعبا لما وجده من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة،منذ وصوله أرض المملكة، مبديًا ثقته الواسعة بالمولى عز وجل ثم بالفريق الطبي السعودي؛نظرًا لخبرته الطويلة في هذا المجال، سائلاً الله تعالى أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين،ويجزيَهُ خيرَ الجزاء.



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