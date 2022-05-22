تحديد هوية فتاة اعتدت على أخرى في مكان عام

صَرَّحَ المتحدثُ الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه اعتداء فتاة على أخرى في أحد الأماكن العامة، فقد تمكَّنَت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.



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