ماذا قالت الصحة عن احتمالية وصول جدري القردة إلى المملكة

وأضاف في مداخلة عبر قناة الإخبارية إن المرض قديم وموجود من فترة طويلة وفي عام 1970 تم تسجيل إصابات بشرية به، في عدد من الدول في أفريقيا الوسطى والغربية، ومنذ ذلك الزمن يتم رصد حالات له متفرقة في هذه الدول ودول أخرى.
وحول وصوله إلى المملكة، قال جوخدار إن المرض مثله مثل بقية الأمراض ويمكن انتقاله من دولة لأخرى ولكن بنسبة ضئيلة جدا، والمرض في نفس الوقت ليس سريع الانتقال.
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