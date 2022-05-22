تفقد مساعد أمين منطقة الرياض للتخطيط والتطوير المهندس غازي ظافر الشهراني ووكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات منطقة الرياض الدكتور عبدالرحمن ناصر الخريف، مشاريع بلدية محافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض صباح اليوم الأحد. وعقد اجتماع بحضور رئيس البلدية المزاحمية المهندس عبدالعزيز العتيبي ورؤسا الأقسام تم من خلاله مناقشة عدد من المواضيع واحتياجات المحافظة من المشاريع البلدية. بعد ذلك، قاما بجولة ميدانية شملت 9 مشاريع ضمت مبنى البلدية الجديد والسوق التجاري الجديد والمركز الحضاري ومركز الأسر المنتجة وحديقة الملك فهد بعد التأهيل وطريق الملك سلمان ومشروع كبري الخرارة الواقع على طريق مكة المكرمة الرياض والشوارع المحيطة بجامع الملك عبدالعزيز وجهود البلدية الذاتية في تحسين أرصفة طريق الملك عبدالعزيز.



كانت هذه تفاصيل خبر زيارة تفقدية لـ 9 مشاريع بلدية في المزاحمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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