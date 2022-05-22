ودرست اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما ورد في التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر للعام المالي 1442/ 1443هـ، وما اشتمل عليه التقرير من معلوماتٍ وأرقام توضح أداء الهيئة خلال عام التقرير.
أهمية التطوير
وأشارت اللجنة خلال الاجتماع إلى أهمية تطوير الهيئة للأجهزة والمعدات المستخدمة، لكي تتناسب مع حجم الخدمات الكبيرة التي تقدمها، أهمها توفير وتحديث سيارات الإسعاف بأعدادٍ كافية ذات مواصفاتٍ عالميةٍ فنيًا وتقنيًا لتقديم أفضل الخدمات الإسعافي وإنقاذ حياة المصابين.
ورأت اللجنة خلال الاجتماع أهمية استفادة الهيئة من برامج وقواعد البيانات الكبيرة، وإمكانات الذكاء الصناعي المساعدة في التنبؤ بزيادة الطلب على الخدمات الإسعافية أو انخفاضه، وتوجيه المشرفين على الخدمات الإسعافية بنقل أو تركيز الطواقم لسدِّ الحاجة على الطلبات الزائدة، ورفع كفاءة واستغلال الموارد بشكلٍ أفضل.
لوحة تفاعلية
ودرست اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1442/ 1443هـ، والتحديات التي تواجهها في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وخلق حلولٍ تقنيةٍ إبداعيةٍ لتعزيز جودة الخدمات وتحفيز البنية التحتية الرقمية.
وبحثت اللجنة أهمية احتواء الموقع الإلكتروني للهيئة على مؤشراتٍ ولوحةٍ تفاعليةٍ بمعلوماتٍ عن نقصِ الأدوية والمواد الخام، والأجهزة التي يتم تحديثها بشكلٍ منتظمٍ ممّا يساعد المنشآت الصحية، والمستهلكين من وضع التدابير والخطط المناسبة للإسهام في سهولة البحث والوصول للمعلومة للمستفيد، تمهيداً لرفع تقريرها المتضمن توصياتها للمجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر الشورى للهلال الأحمر: طوروا أجهزتكم ومعداتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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