وقاية: الابتعاد عن الأماكن المزدحمة أثناء السفر للوقاية من جدري القردة

وجهت هيئة الصحة العامة “وقاية " عدة نصائح للوقاية من فيروس "جدري القردة"، أبرزها الابتعاد عن الأماكن المزدحمة أثناء السفر، والالتزام بلبس الكمامة، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، وعزل النفس عند ظهور حالات الطفح الجلدي، أو ارتفاع درجة الحرارة.
وأشارت وقاية إلى أن فترة الحضانة لمرض جدري القردة، تمتد من خمسة أيام إلى 21 يوما، ولكنها في الغالب تكون بين 7 إلى 14 يومًا.
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