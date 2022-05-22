شكرا لقرائتكم خبر استضافة تزرع الفرح في نفوس أبناء شهداء الواجب بالسيتي ووك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت وزارة الحرس الوطني بالتنسيق مع إدارة موسم جدة عددا من أسر وذوي شهداء الواجب في زيارة خاصة لمنطقة السيتي ووك إحدى مناطق موسم جدة 2022، وذلك تقديرا لتضحيات ذويهم الذين بذلوا حياتهم دفاعا عن الوطن، بهدف إطلاعهم على برامج وفعاليات الموسم المختلفة.

وتضمن برنامج الزيارة جولة تعريفية لأسر وذوي شهداء الواجب على مواقع فعاليات السيتي ووك؛ اطلعوا خلالها على ما تقدمه من عروض وفعاليات منوعة لاقت استحسانهم، كما شملت الزيارة مشاركتهم في عدد من التجارب الترفيهية والمغامرات في السيتي ووك، إضافة إلى مشاهدة العروض التفاعلية بالمنطقة، كما تضمنت الجولة زيارة قرية الأنيمي العالمية، وعدد من المواقع الأخرى.

وأبدت أسر وذوو الشهداء عن سعادتهم بهذه المبادرة غير المستغربة التي تعكس حجم الاهتمام من قبل الدولة، وكافة قطاعات ومؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة بهذه الفئة التي ضحى ذووهم بأرواحهم دفاعا عن الوطن وقيادته، مقدمين شكرهم وتقديرهم لوزارة الحرس الوطني وإلى إدارة موسم جدة على هذه الجولة التي أدخلت السعادة على قلوب ذويهم، وعكست حجم الجهود المبذولة في موسم جدة لإسعاد المجتمع وصنع حالة من الفرح والبهجة لدى كافة فئات المجتمع وزوار جدة، منوهين في هذا الصدد بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في هذه المبادرة الجميلة.

من جهة أخرى تشهد عروس البحر الأحمر جدة هذه الأيام نشاطا كبيرا منذ انطلاق «موسم جدة» في نسخته الثانية، في الثاني من مايو الحالي الذي يستمر لمدة ستين يوما، حيث يستمتع أهالي العروس وزوارها بما يزيد على 2800 يوم فعالية نوعية وعالمية، تحتضنها 9 مناطق رئيسة، تقدم خلالها مجموعة فريدة من الفعاليات والعروض الفنية والمسرحية والحفلات الفنية والغنائية العربية والعالمية والمدن الترفيهية والمعارض المختلفة والمتخصصة في شتى مجالات الترفيه التي تناسب كل الأعمار.

واستطاعت «روح السعودية» أن تخلق زخما مضاعفا للموسم من خلال جذب أنظار الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها نحو عروس البحر الأحمر، للاستمتاع بما تشهده من تنوع كبير وفعاليات غير مسبوقة، زادت من بهاء العروس وجاذبيتها.

ويتميز موسم جدة هذا العام بتعدد فعالياته وأنشطته وتجاربه المختلفة، والتي تتنوع بين البحرية والثقافية والفنية والترفيهية.

ويشهد موسم جدة على مدى أيامه الستين إقامة 4 معارض عالمية، و7 مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، و20 حفلة غنائية عربية و3 حفلات عالمية، و70 تجربة تفاعلية، و5 برامج وفعاليات بحرية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، كما تشهد منطقة «جدة آرت بروميناد» عروضا للألعاب النارية يوميا للمرة الأولى على مدار الموسم، وتقدم فعالية «سيرك دو سوليه» عروضا حصرية مثيرة، بالإضافة إلى العديد من البرامج والأنشطة البحرية، والكثير من المفاجآت والفعاليات التي تلقى إقبالا كبيرا من أهالي جدة وزوارها، وتدخل السعادة على قلوب الجميع.

9 مناطق رئيسة لفعاليات موسم جدة:

