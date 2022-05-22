شكرا لقرائتكم خبر «الألكسو» تطلع على التجربة السعودية في التعليم عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما استعرضت المملكة نجاحاتها العالمية في تطبيق نموذج التعليم عن بعد والارتقاء بجودة التعليم، أوضح نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري أن المملكة شاركت تجاربها العلمية والتربوية والثقافية الناجحة مع الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، خلال اجتماعات الدورة الـ 26 للمؤتمر العام واجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الـ117 المنعقدين بتونس.

وأكد على هامش مشاركته في الدورة الـ 26 للمؤتمر العام لمنظمة «الألكسو».

وأضاف «إن المملكة تثمن وتدعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة الشعوب العربية والإسلامية، كما تفخر بشراكتها مع المنظمة والتي تطمح من خلالها إلى تحقيق النتائج والأهداف المرجوة بشكل فعال يحقق القيمة والأثر المستدام»، منوها بتبني المملكة العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات البناءة مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تخدم رؤية 2030 وتحقق مستهدفاتها الوطنية.

المملكة والتعليم والبحث العلمي

تحقيق عدد من الجوائز الدولية وبراءات الاختراع.

تعزيز التنافسية في المجالين البحثي والعلمي.

تحقيق 22 جائزة في مسابقة أنتل الدولية للعلوم والهندسة.رفع الوعي والمعرفة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

استراتيجية التمكين الثقافية لبناء القدرات ودعم المواهب الشابة.

حماية التراث الثقافي المعرض للخطر في مناطق النزاع.