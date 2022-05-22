تعاون في التوظيف والتدريب بين بوابة الدرعية وجامعة اليمامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع جامعة اليمامة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التوظيف والتدريب والمعارض والبحوث، وتعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والتدريبية والثقافية عبر التنسيق والتطوير والتنفيذ للمشاريع والمبادرات والفعاليات.

ووقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة جيري إنزيريلو ومدير الجامعة الدكتور حسام رمضان، لترتكز المذكرة على التعاون في جذب واستقطاب المواهب من الخريجين من جامعة اليمامة للعمل في الهيئة ومشاريعها المختلفة، إضافة إلى توفير فرص تدريبية لطلاب الجامعة لتعريفهم بسوق العمل وتزويدهم بالخبرات اللازمة، والتعاون في تقديم برامج التعليم التنفيذي والدراسات العليا لموظفي الهيئة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أهمية المذكرة في رفد الهيئة ومشاريعها المتعددة في الدرعية بالمخرجات الأكاديمية ذات التأهيل العلمي النوعي، وتوفير فرص التدريب وتطوير المهارات والقدرات الإدارية والفنية لطلبة الجامعة، إلى جانب تبادل الإحصاءات والدراسات، وتطوير الدراسات والأبحاث بين الجانبين.