شكرا لقرائتكم خبر ضبط 2286 مخالفة في مواقع ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.ودعت إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام.
من جهة أخرى طرحت الإدارة العامة للمرور أمس وحتى الأربعاء مزاد اللوحات الالكتروني الجديد عبر منصة أبشر، التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد الكترونيا عن طريق 3 خطوات، الأولى الدخول على المنصة واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار كلمة المرور، وأخيرا اختيار خدمة مزاد اللوحات الالكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 2286 مخالفة في مواقع ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.