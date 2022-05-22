ضبط 2286 مخالفة في مواقع ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت إدارات المرور في المناطق 2286 مركبة مخالفة وقف أصحابها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

ودعت إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام.

من جهة أخرى طرحت الإدارة العامة للمرور أمس وحتى الأربعاء مزاد اللوحات الالكتروني الجديد عبر منصة أبشر، التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد الكترونيا عن طريق 3 خطوات، الأولى الدخول على المنصة واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار كلمة المرور، وأخيرا اختيار خدمة مزاد اللوحات الالكتروني.