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ضبط 2286 مخالفة في مواقع ذوي الإعاقة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت إدارات المرور في المناطق 2286 مركبة مخالفة وقف أصحابها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

ودعت إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام.

من جهة أخرى طرحت الإدارة العامة للمرور أمس وحتى الأربعاء مزاد اللوحات الالكتروني الجديد عبر منصة أبشر، التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد الكترونيا عن طريق 3 خطوات، الأولى الدخول على المنصة واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار كلمة المرور، وأخيرا اختيار خدمة مزاد اللوحات الالكتروني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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